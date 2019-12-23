الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسعاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم الاثنين تدريباته بمعسكره الإعدادي بماليزيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، الذي ركّز العمل على تنفيذ عدد من التمارين الدفاعية، أعقب ذلك مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب بهدف البناء من الخلف تحت الضغط العالي.يذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.//انتهى //19:31ت م0210