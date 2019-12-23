الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واستألَّق الإماراتيون في مدرجات اليوم التاسع لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل "4"، وحصدوا نصيب الأسد من جائزة "نجم المدرج" اليوميَّة، حيث فاز 3 إماراتيون بثلاثة جوالات، فيما ذهب الجوال الرابع لمشجِّع من المملكة.وواكبت لحظات اختيار الفائزين، فوز الشقيقين صالح مبخوت المنهالي، ومحمد مبخوت المنهالي، اللذين كانا يلوِّحان بأعلام المملكة، وصورتي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد -حفظهما الله-.وحصل الإماراتي هادي مسلم المزروعي على الجائزة الثالثة، فيما فاز السعودي علي صالح المري بالجائزة الرابعة.هذا ويتم توزيع عدَّة جوالات يوميًّا على الفائزين بجائزة "نجم المدرج"، ويأتي اختيار الفائز بالجائزة عن طريق كاميرا البث التلفزيوني المباشر، وهو ما يُعرف بـ"صيد الكاميرا"، للأكثر تفاعلاً وتشجيعًا من الجماهير الحاضرة في المدرج المخصص للجماهير؛ ليتم بعدها تسليمهم الجوائز مباشرة في المنصة المخصصة لذلك.//انتهى//19:36ت م0211