القاهرة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه بمقر السفارة بالقاهرة اليوم سفير مملكة هولندا لدى مصر لورانس ويستهوف.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل الأحاديث الودية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:14ت م0214