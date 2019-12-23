سياسي / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر يلتقي نظيره الهولندي
الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
القاهرة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه بمقر السفارة بالقاهرة اليوم سفير مملكة هولندا لدى مصر لورانس ويستهوف.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل الأحاديث الودية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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20:14ت م
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