بيروت 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسواصل العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم بأن :" زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة على مرحلتين لمسافة أقصاها حوالى 50 مترًا، وقام عناصره بالتكلم باللغة العبرية عبر مكبرات الصوت، وإطلاق صفارات الإنذار"، مشيرًا إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.// انتهى //20:29ت م0215