فرسان 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسالتقى محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي بمقر المحافظة اليوم مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك ناصر المطوع بحضور أعضاء المجلسين المحلي والبلدي ومشايخ المحافظة.وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين خدمات النقل البحري للعبارات، وتيسير وإعطاء الأولوية لمواطني فرسان من خلال عبارات نقل البضائع، ومناقشة تحسين الطرق العامة لقرى المحافظة التي تختص بوزارة النقل، وصيانة الجسر الرابط بين جزيرة فرسان وجزيرة السقيد.// انتهى //20:36ت م0216