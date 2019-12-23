المذنب 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واساستقبل محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عودة السعوي بمكتبه أمس مدير التعليم بالمحافظة سليمان بن إبراهيم الحسياني ، بحضور وكيل المحافظة محمد بن ضويحي الحبردي.وهنأ المحافظ مدير التعليم بمناسبة تكليفه مديراً للتعليم بالمحافظة، مستمعًا لشرح مفصل عن سير الاختبارات للفصل الدراسي الأول، مشيداً بالتعاون بين الجهات الحكومية في تكاتف الجهود وتوحيدها وإنجاح سير الاختبارات بكافة المدارس وخارجها بما يضمن التكامل والنجاح للجميع.من جهته ثمّن مدير التعليم للمحافظ متابعتة الدائمة للعملية التعليمية وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العملية التعليمية بالمحافظة، ومعرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم، الذي أثمر عن تحقيق العديد من المنجزات المحلية والدولية لطلاب وطالبات المحافظة.// انتهى //20:36ت م0217