حائل 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واستفقد معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440- 1441هـ في بعض كليات الجامعة يرافقه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري.وأكد الدكتور البراهيم خلال الجولة أهمية تهيئة البيئة المناسبة للطلاب وتذليل كافة الصعوبات ليتمكنوا من أداء اختباراتهم بيسر وسهولة.// انتهـى //21:26ت م0232