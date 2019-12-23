رياضي / "السبيعي" و "الدوسري" يحققان كأسي النادي "تلاد" الصفر والمجاهيم
الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
الصياهد 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
حقق دبيان معيض السبيعي كأس النادي "تلاد" في فئة كأس النادي لون "الصفر"، فيما حقق بادي بداح عواد الدوسري كأس "تلاد" في فئة في كأس النادي مجاهيم، وذلك في مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل الذي تجري فعالياته بالصياهد .
وشهدت المسابقتان "الصفر و المجاهيم" تنافسيا قويا عطفا على الجاهزية الكبيرة التي أبداها المتسابقون، وجاءت النتائج متقاربة بشكل كبير وفصلت الأفضلية في أجزاء بسيطة.
والفائزون بكأس النادي " تلاد" في فئة العشرين لون " الصفر " هم:
1ـ دبيان معيض دبيان السبيعي
2ـ تركي محمد تركي السبيعي
3ـ فلاح سالم راشد الهاجري
4ـ محمد عبدالله علي العامري
5ـ محيميد مفلح فلاح النفيعي
6ـ بخيت مانع دغيج الشكره
7ـ حسين شبيب طامي العجمي
8ـ لافي سعد عياد الشيباني
9ـ منصور ناصر قبلان الدوسري
10 ـ سعد شبيب حمود العجمي.
فيما ضمت قائمة الفائزين بكأس النادي " تلاد" في فئة العشرين لون " مجاهيم" كلا من:
1ـ بادي بداح عواد الدوسري
2ـ معالي الشيخ محمد بطي آل حامد
3ـ محمد شعف وقيان الدوسري
4ـ عبدالله جابر فاضل المري
5ـ المجمول سالم مجهول الهوامله الدوسري
6ـ عبيد محمد عبيد العامري
7ـ مسعود فهيد علي الهاجري
8ـ مبارك مبخوت الشكل المنهالي
// انتهى //
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