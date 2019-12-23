الصياهد 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسحقق دبيان معيض السبيعي كأس النادي "تلاد" في فئة كأس النادي لون "الصفر"، فيما حقق بادي بداح عواد الدوسري كأس "تلاد" في فئة في كأس النادي مجاهيم، وذلك في مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل الذي تجري فعالياته بالصياهد .وشهدت المسابقتان "الصفر و المجاهيم" تنافسيا قويا عطفا على الجاهزية الكبيرة التي أبداها المتسابقون، وجاءت النتائج متقاربة بشكل كبير وفصلت الأفضلية في أجزاء بسيطة.والفائزون بكأس النادي " تلاد" في فئة العشرين لون " الصفر " هم:1ـ دبيان معيض دبيان السبيعي2ـ تركي محمد تركي السبيعي3ـ فلاح سالم راشد الهاجري4ـ محمد عبدالله علي العامري5ـ محيميد مفلح فلاح النفيعي6ـ بخيت مانع دغيج الشكره7ـ حسين شبيب طامي العجمي8ـ لافي سعد عياد الشيباني9ـ منصور ناصر قبلان الدوسري10 ـ سعد شبيب حمود العجمي.فيما ضمت قائمة الفائزين بكأس النادي " تلاد" في فئة العشرين لون " مجاهيم" كلا من:1ـ بادي بداح عواد الدوسري2ـ معالي الشيخ محمد بطي آل حامد3ـ محمد شعف وقيان الدوسري4ـ عبدالله جابر فاضل المري5ـ المجمول سالم مجهول الهوامله الدوسري6ـ عبيد محمد عبيد العامري7ـ مسعود فهيد علي الهاجري8ـ مبارك مبخوت الشكل المنهالي// انتهى //21:27ت م0234