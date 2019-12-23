نجران 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأبرمت جامعة نجران ومؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية اليوم اتفاقية تطويرية لدعم طلاب وطالبات الجامعة ومشاريع خدمة المجتمع، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي في مقر الجامعة.وأوضح الدكتور السبيعي أن الاتفاقية ستمثل رافداً إضافياً للجامعة من خلال دعمها للطلاب والطالبات وإسهامها في تطويرهم وذلك بدعم مهاراتهم وتنميتها للمساهمة في التنمية وخدمة المجتمع وفق تطلعات الرؤية.وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والجمعيات والمؤسسات الخيرية لتعزيز الشراكة المجتمعية الثنائية وتنفيذ البرامج التي تعزز دور الفرد وتخدم المجتمع.وهدفت الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة وكيلها للتطوير والجودة الدكتور يحيى بن سليمان الحفظي، وعن المؤسسة أمينها العام الدكتور حسن بن محمد شريم إلى إتاحة الموارد البشرية والعينية والمالية والبنى التحتية لدى الطرفين كل حسب اختصاصه في كل مشروع لإنجاحها وما ينبثق عنها، ودعم البرامج الطلابية خصوصاً، وبرامج خدمة المجتمع عموماً، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهما.ونصت الاتفاقية على المشاركة في إعداد وبناء الخطط التطويرية لبرامج التدريب المجتمعي، وتنمية المهارات العلمية والأكاديمية والحياتية والشخصية لطلاب وطالبات الجامعة والتعليم العام، ودعم الأنشطة اللاصفية ، والخطط التأسيسية والإستراتيجية للمسؤولية المجتمعية بالجامعة، وتأهيل وتدريب القائمين عليها، وتبادل الإصدارات والمنتجات، والتعاون في تمكين القطاع الخيري بمنطقة نجران، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في الجامعة فيما يخدم القطاع الخيري تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //21:27ت م0235