سياسي / باكستان ترحب بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأفغانية
الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
إسلام آباد 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
رحبت باكستان بإعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأفغانية التي عقدت في 28 سبتمبر الماضي.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في بيان صحفي اليوم أن باكستان تدعم النظام الديمقراطي في أفغانستان، وتعترف بإكمال عملية الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن باكستان تعد الانتخابات خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي في أفغانستان ومنطقة جنوب آسيا.
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