إسلام آباد 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسرحبت باكستان بإعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأفغانية التي عقدت في 28 سبتمبر الماضي.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في بيان صحفي اليوم أن باكستان تدعم النظام الديمقراطي في أفغانستان، وتعترف بإكمال عملية الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن باكستان تعد الانتخابات خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي في أفغانستان ومنطقة جنوب آسيا.// انتهى //21:34ت م0236