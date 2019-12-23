عرعر 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه المسائية.وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية .وأكد سموه خلال الاستقبال على إدارات التعليم العام والجامعي والكليات التقنية والمعاهد الفنية بتهيئة الأجواء التي تساعد الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم بجو من الطمأنينة والراحة مما سينعكس ذلك على نتائجهم في نهاية الاختبارات وتوفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة أثناء أداء الاختبارات .وأثنى سموه على جهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن في هذه الفترة، مشيداً بالدور الفاعل الذي يقوم به الدفاع المدني بالمنطقة للتأكد من سلامة المباني بما يحفظ سلامة أبنائنا من الطلبة والطالبات.ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والذي انعكس على العملية التعليمية وبيئتها وصناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وتقدمها.عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //21:35ت م0237