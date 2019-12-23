سكاكا 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساستهل صاحب الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم أولى جلسات سموه الدورية الحوارية مع المسؤولين ، وذلك بقاعة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا.وأكد سمو أمير المنطقة في بداية اللقاء أن الهدف من عقد هذه اللقاءات إطلاع المواطنين على المنجزات التي تقوم بها الإدارة الحكومية ومناقشتها وإبداء المقترحات والرأي إن كان هناك ملاحظات حول هذه المشاريع كون المواطن شريكاً في التنمية.وكان ضيف اللقاء الأول أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ورؤساء البلديات التابعة، حيث قدم الأمين في كلمته الشكر لسمو أمير منطقة الجوف على إتاحة الفرصة لعرض منجزات الأمانة خلال العام 2019 م والرد على استفسارات وإيضاحات المواطنين .وأوضح المهندس الشرعان أن الأمانة المنطقة كان لها السبق في تنفيذ مشروع استبدال الإنارة التقليدية بالتقنية الجديدة LED والتي تساهم في خفض استهلاك الطاقة بمعدل 70% في جميع مدن ومحافظات المنطقة والذي يوفر قرابة 63 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية الضارة أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة مليون شتلة بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .وأبان أن أمانة منطقة الجوف نفذت مشروع المراقبة المباشرة لمياه الأمطار والسيول والحركة المرورية مع إحدى الشركات الوطنية الحاصلة على براءات اختراع في مجال المراقبة المباشرة ، وتتوسع في نطاق أنظمة للمدن الذكية حيث كان لأمانة الجوف السبق في الحصول والاستفادة من هذه الأنظمة الذكية ، وشمل المشروع الأول تغطية خمسة طرق وشوارع في مدينة سكاكا وهي المتأثرة بمياه الأمطار والسيول .عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن أهم المشروعات البلدية بالمنطقة ، والتي مثلت قيمة المشاريع التي تم إنجازها خلال هذا العام والبالغ قيمتها " 172.324.434 " ريالاً ، كما بلغت قيمة المشاريع القائم تنفيذها حالياً " 494.430.189 " ريالاً بالإضافة إلى ترسية مشاريع مستقبلية تقدر تكلفتها بحوالي " 11,615,660 " ريال.ثم فتح سموه باب النقاش والطرح تخللها العديد من الآراء والتساؤلات التي أجاب عليها أمين منطقة الجوف .وبين المهندس الشرعان أن طريق الأمير عبدالإله الإقليمي يقع تحت إشراف وزارة النقل وجاري العمل على استلامه وفق آلية متبعة لمثل هذه الطرق التي تقع في نطاق المدن ، وفور استلامه سيتم العمل على تهذيبه وزراعته وإنشاء الحدائق بمحيطه وفق مبادرة الجوف واحة خضراء التي دشنها سمو أمير المنطقة مؤخرًا، مع العلم بأن الأمانة تعمل حاليًا على استكمال إضاءته بالكامل وفق توجيه سمو الأمير فيصل بن نواف.كما تطرق المهندس الشرعان خلال اللقاء إلى جهود الأمانة في التعامل مع المقابر القائمة منذ فترة وجاري العمل على تخصيص مقابر جديدة خطط لها وفق المعايير الحديثة .وفي حديثة عن مخطط الحميدية بمحافظة القريات أكد المهندس الشرعان أنه تم اعتماد تهذيب جزء من المخطط وفق توجيه سمو أمير منطقة الجوف فيما يجري العمل على اعتماد الجزء المتبقي بما يتوافق ومعايير تطوير الأحياء.وأوضح أمين منطقة الجوف خلال اللقاء أن العمل جار على توسعة طريق خوعاء الذي يقع تحت إشراف الأمانة وسيتم افتتاحه خلال شهر ، كما يجري العمل على نقل سوق الأغنام من موقعه الحالي إلى الموقع الجديد بعد استكمال البنية التحتية له، مؤكداً دعم سمو أمير منطقة الجوف للاستثمار بالمنطقة، ممشيراً إلى أن الأمانة تعمل بشكل مستمر على طرح فرص استثمارية متنوعة ، مع تقديم التسهيلات اللازمة لهم سواء في مدينة سكاكا أو باقي محافظات المنطقة .وفي الختام قدم سمو أمير منطقة الجوف الشكر لأمين المنطقة وللمواطنين لتفاعلهم وأطروحاتهم التي تصب في مصلحة المنطقة ، معلنًا بأن الجلسة القادمةستكون مخصصة لمناقشة مشاريع وزارة الإسكان .حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة المساعدون وعدد من المسؤولين وجمع من الأهالي .// انتهى //21:36ت م0238