نيويورك 26 ربيع الآخر1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 واسسجل مؤشر (ستاندرد أند بورز500) مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا عند الفتح، في بورصة وول ستريت اليوم، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقًا مبدئيًا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين سيتم توقيعه قريبًا.وبدأ مؤشر (داو جونز) الصناعي جلسة التداول مرتفعًا بمقدار 36.69 نقطة، ما نسبته 0.31 في المئة، ليصل إلى مستوى 28491.78 نقطة، في حين زاد مؤشر (ستاندرد أند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15 في المئة، ما يعادل 4.83 نقطة ليصل عند مستوى 3226.05 نقطة.وصعد مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 25.24 نقطة، ما نسبته 0.28 في المئة، ليصل عند مستوى 8950.20 نقطة.// انتهى //21:39ت م0239