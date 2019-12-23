جدة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسنظمت إدارة سجن القنفذة بالتعاون مع جمعية كفى والشؤون الصحية بمحافظة القنفذة برنامجاً للتوعية بأضرار التدخين.واستهدف البرنامج جميع النزلاء والعاملين بالسجن لتوعيتهم بأضرار التدخين ومساعدة المدخنين للإقلاع عنه ودعم المتعافين ورفع هممهم، فيما ساعد البرنامج عدداً من النزلاء ومنسوبي السجن للإقلاع عن التدخين.يذكر أن هذه البرامج التوعوية التي تقدمها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع جمعية كفى والشؤون الصحية تعين النزلاء على تغيير بعض السلوكيات السلبية.// انتهى //21:46ت م0241