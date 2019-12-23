إسلام آباد 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني للشؤون الخارجية سونورا كينتارو الذي يزور باكستان حاليًا.وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد عمران خان حرص باكستان على تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مختلف المجالات، مبينًا ضرورة العمل المشترك بين باكستان واليابان في مختلف المجالات، بما فيها الاستثمار والتجارة والزراعة والصناعة وتنمية الموارد البشرية والتعليم والسياحة.// انتهى //21:55ت م0243