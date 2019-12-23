الرباط 26 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسرحبت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بفتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن الأوان قد حان لمحاسبة إسرائيل ومسؤوليها جنائيًا على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، بعد صدور التحقيق الأولي عن المحكمة الجنائية الدولية، والذي أقر بوجود جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة.وأضاف البيان أنه سبق رفع عشرات ملفات الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وقضايا الاستيطان والتطهير العرقي والأسرى والقدس، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تشمل لوائح اتهام لعشرات المسؤولين الإسرائيليين من قادة عسكريين ومدنيين.// انتهى //22:11ت م0246