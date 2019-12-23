تونس 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم قادة أربعة أحزاب مرشحة لنيل حقائب وزارية في حكومة الرئيس المكلف الحبيب الجملي، وهي النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس ( ممثلة بـ 103 نواب بالبرلمان).وتركز اللقاء على تشكيل الحكومة المقبلة المنتظر إعلانها قريبًا وفق تصريحات رئيس الحكومة المعين قبل ثلاثة أيام و المهام التي تنتظرها .وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيّد شدد على ضرورة اجتماع مختلف القوى السياسية على رؤية مشتركة من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة في ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة في البلاد.// انتهى //22:38ت م0251