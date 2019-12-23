محايل 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسدعت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة، ضمن مهرجان المجاردة الشتوي للعام الحالي، المهتمين بالفن التشكيلي للمشاركة في معرض للفن التشكيلي، الذي سيقام بشارع الفن.وأفادت اللجنة أن من يرغب بالمشاركة في المعرض التشكيلي التواصل وإرسال صور الأعمال للقبول على البريد الإلكتروني الخاص باللجنة mohamamra05@gmail.com ، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون مطلع الشهر القادم.// انتهى //22:40ت م0252