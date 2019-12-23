محايل 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسوقف مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبد الله آل شريم اليوم على سير إختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، وذلك خلال تفقده في جولة ميدانية شملت عددا من المدارس بالمحافظة ،واطلع على أعمال اللجان وغرف الكنترول ووقوفه على أداء الطلاب ، وقد طمأن مدير التعليم أولياء الأمور، من خلال الجولة الميدانية التي قام بها على عدد من مدارس المحافظة.وأفاد مدير التعليم " آل شريم " أن الاختبارات تسير بشكل مطمئن، وفي أجواء مشجعة تدعو إلى التفاؤل بمستويات ممتازة، ولفت إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية وفي مقدمتها التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات.// انتهى //22:41ت م0253