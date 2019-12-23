الأمم المتحدة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية أن ثلاث دول أفريقية هي كينيا وموزمبيق والنيجر تمكّنت من السيطرة على تفشي مرض شلل الأطفال، الذي اندلع في مراحل مختلفة على مدار الـ 24 شهرًا الماضية، الأمر الذي سمح لهذه الدول باستعادة وضعها الخالي من شلل الأطفال.وأشارت المنظمة في بيان صادر اليوم إلى أن الكشف عن انتقال فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في البلدان الثلاثة في عام 2018 وأوائل عام 2019، مما أثر على ما مجموعه 14 طفلاً.وقال منسق فريق الاستجابة السريعة لتفشي شلل الأطفال في منظمة الصحة العالمية الدكتور مودجيروم ندوتابي: "يعد إنهاء تفشي المرض في البلدان الثلاثة دليلاً على أن أنشطة الاستجابة إلى جانب حملات التحصين عالية الجودة ومراقبة الأمراض اليقظة يمكن أن توقف الفاشيات المتبقية في المنطقة، لقد حفزنا هذا الإنجاز بشدة وعقدنا العزم على بذل جهودنا في سبيل القضاء على جميع أنواع شلل الأطفال من القارة"، مشيراً إلى أن ذلك يعد بمثابة دليل على التزام الحكومات ومنظمة الصحة العالمية وشركائها بضمان أن تعيش الأجيال القادمة خالية من هذا الفيروس الموهن.وأوضحت المنظمة أن فيروسات شلل الأطفال المستمدة من اللقاحات نادرة، لكنها تؤثر على السكان غير المحصنين والذين يعانون من نقص المناعة، والذين يعيشون في المناطق التي لا يتوفر فيها الصرف الصحي الكافي والمستويات المنخفضة من التحصين ضد شلل الأطفال.وأكد أن عندما يتم تحصين الأطفال بلقاح شلل الأطفال عن طريق الفم، يتكاثر فيروس اللقاح الموهن في الأمعاء لفترة قصيرة لبناء الحصانة اللازمة ثم يتم إفرازه في البراز في البيئة .// انتهى //23:36ت م0258