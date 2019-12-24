جيزان 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق23 ديسمبر 2019 م واستعتزم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان تنظيم المعرض التشكيلي "شتاء جازان 2" خلال الفترة من 14 حتى 16 يناير المقبل، وذلك بمدينة الرياض.ودعا مدير الجمعية علي بن أحمد زعلة الراغبين بالمشاركة في المعرض الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالرياض، من خلال إرسال أعمالهم الفنية إلى البريد الإلكتروني sasca.gzn@gmail.com، في موعد أقصاه الـ 31 من شهر ديسمبر الحالي .يُشار إلى أن 32 فنانًا وفنانة من التشكيليين بمنطقة جازان شاركوا في معرض "شتاء جازان 1" العام الماضي .// انتهى //00:01ت م0261