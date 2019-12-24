حائل 26 ربيع الآخر 1441هالموافق 23 ديسمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وبحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ بقصر فينيسيا مساء اليوم حفل الإدارة العامة التعليم بمنطقة حائل لتكريم مدير عام التعليم بالمنطقة سابقاً الدكتور يوسف بن محمد الثويني.وألقى مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى العماري كلمة شكر فيها أمير المنطقة وسمو نائبه على رعاية هذا الحفل وعلى دعم سموهما الدائم للتعليم بالمنطقة كما قدم العماري شكره للمحتفى به الدكتور الثويني على كل ماقدمه طيلة أيام عمله متمنياً له التوفيق والنجاح .ثم ألقى الشاعر عبدالرحمن الصمعان قصيدة شعرية، ثم عرض مرئي عن الدكتور يوسف الثويني " حياته وإنجازاته " ثم قصيدة شعرية ألقاها الشاعر بدر اللوقان، وألقى المحتفى به الدكتور يوسف الثويني كلمة قال فيها : ‏رعايتكم يا صاحب السمو لهذه المناسبة ليست تكريما لفرد ‏وإنما تكريم لتاريخ إدارة عريقة أبلى رجالها ونساؤها وأسلافها بلاءً حسناً في رفعة التعليم ، وأضاف الدكتور الثويني قائلاً عملت مع فريق عمل مميز حتى وفقنا لتحقيق ما نلناه من الإنجازات والتطلعات وذلك بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الأفذاذ . كما قدم شكره لمدير عام التعليم المكلف العماري وللقائمين والمشاركين في هذا الحفل الرائع ثم قصيدة شعرية للشاعر عبدالله الرخيص .إثر ذلك ألقى أمير منطقة حائل كلمة قال فيها : أقدم شكري لهذه المؤسسة العظيمة التي استطاعت طيلة هذه الفترة من تشكيلها كوزارة إلى هذه اللحظة وهي تخرج أجيالاً يصبحون قادة مميزين من فضل الله وخير مثال على ذلك الدكتور يوسف الثويني الذي عرفته أخاً صادقاً محباً لوطنه وقادته، فلقد عمل في مضمار تعليمي تربوي هام وأبلى فيه بلاء حسناً، ولكن الآن أمامه آفاق كثيرة وعمل دؤوب، فأبناء المنطقة المتميزون يجب الاستفادة منهم لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم.وفي نهاية الحفل كُرم الدكتور يوسف الثويني من قبل إمارة منطقة حائل و الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل " بنين ، بنات " ، كما شارك العديد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة بهذا التكريم بتقديم الدروع والهدايا.// انتهى //00:01ت م0262