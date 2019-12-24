أحد المسارحة26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واستفقد رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة الدكتور سالم بن منيف اليوم ، مشاريع السفلتة التي تنفذها البلدية بالمحافظة حاليا، للاطلاع على آخر المستجدات، والتأكد من سير العمل وعدم وجود أي عقبات تعيق سير المشاريع.ووقف رئيس البلدية خلال جولته التي رافقه خلالها رئيس المجلس البلدي يحيى فقيهي، على مشاريع الشوارع الداخلية بأحياء البطارية والمنجارة والواسط والعز ووسط السوق الداخلي وعدد من المشاريع بالمحافظة.//انتهى//00:02ت م0263