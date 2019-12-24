سكاكا 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسوقعت مؤسسة العنود الخيرية مذكرة تعاون مع ملتقى إعلاميي الجوف، وذلك لمنح الملتقى الشراكة الإعلامية لتغطية جميع أنشطتها في منطقة الجوف.ووقعت المذكرة أمس بمقر المؤسسة بمدينة الرياض، ومثّل الملتقى رئيسه عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان .وتأتي مذكرة التفاههم سعيًا لتحقيق الشراكة بين القطاعات غير الربحية ضمن رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى إبراز جهود المؤسسة الخيرية المختلفة التي تقيمها في جميع مناطق المملكة.من جهته أكد رئيس ملتقى إعلاميي الجوف عبدالعزيز الحموان تجسد مثالًا للتكامل والتعاون بين الملتقى والقطاعات غير الربحية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم إعلامي لإنجاح ما تقدمه مؤسسة العنود من أعمال خيرية وأنشطة مختلفة، خاصة فيما يتعلق ببرامج الشباب.وقدم الحموان شكره لمؤسسة العنود الخيرية على ثقتهم في إمكانيات ملتقى إعلاميي الجوف ودعمهم للشراكات المجتمعية الهادفة، مؤكداً أن الملتقى سيعمل على إبراز هذه الجهود بما يليق بها وبأعمالها الخيرية في وطننا الغالي.وتعتبر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية مؤسسة خيرية مانحة، تُعنى بمجالات متعددة في أوجه الخير، وتسعى إلى الاستدامة في كل ما تقدمه.// انتهى //00:03ت م0264