حائل 26 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل وقع نادي ذوي الإعاقة بحائل مذكرة شراكة بين النادي والمستشارة ورائدة الأعمال فاطمة بنت جابر الشريفي بهدف دعم أنشطة النادي للعام 1441هـ وذلك في مكتب سموه بقصر أجا اليوم وقع المذكرة رئيس مجلس إدارة النادي عبدالسلام العامر بحضور المدير التنفيذي مشعل الصويطي.وتهدف مذكرة الشراكة إلى دعم رائدة الأعمال لأنشطة النادي في عدة مجالات مما يسهم في رفع مستوى مسيرة النادي الذي يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم.من جهته بارك سمو نائب أمير منطقة حائل هذه الخطوة، مثمناً لمسؤولي النادي جهودهم الدائمة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيداً سموه بجهود رائدة الأعمال الشريفي، مشدداً على أهمية دور رجال الأعمال في دعم هذه المبادرات والأنشطة.// انتهى //00:44ت م0268