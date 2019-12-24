ساراييفو 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسمنح البرلمان في البوسنة والهرسك، اليوم الثقة لحكومة جديدة برئاسة زوران تيجيلتيجا، بعد حالة من الجمود استمرت 14 شهرًا.وأيد 29 نائبًا في البرلمان المكون من 42 عضوا التشكيل الوزاري المقترح من رئيس الحكومة .وستقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة للبوسنة والهرسك لتكون مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وبلورة الاتفاق الجاري بينها وبين صندوق النقد الدولي.وانتخب البرلمان في الخامس من الشهر الجاري رئيس الوزراء زوران تيجيلتيجا البالغ من العمر 58 عامًا بعد أكثر من عام على الانتخابات،بفضل حل وسط أعلنه قادة المجتمعات الوطنية الثلاث في نوفمبر.// انتهى //01:30ت م0269