تونس 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم، ممثّلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية لتباحث الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحلّ الأزمة الليبية.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن هذا الاجتماع يأتي بعد تفويض للرئيس التونسي من المجلس الأعلى الليبي من آجل التدخّل العاجل لحقن الدماء ولمّ الشمل بين أبناء الوطن الواحد.// انتهى //02:07ت م0273