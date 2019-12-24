نيامي 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، بالحفل الرسمي لتسمية مكان (في طريق هوتيل دي بوست) بالعاصمة نيامي، باسم أحد ضحايا الهجوم الإرهابي على معسكر "إيناتيس"، وذلك بحضور فخامة رئيس جمهورية النيجر ايسوفو محمد ، و دولة رئيس الوزراء برجي رافيني، و رئيس البرلمان اوسيني تيني، والوزراء في الحكومة النيجرية، إلى جانب السفراء المعتمدين لدى النيجر، وجمع غفير من المواطنين.// انتهى //03:06ت م0274