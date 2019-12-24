الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسيأمير الرياض يدشن أول فرقة كشفية نسائيةأمير تبوك ينوه بما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمامسعود بن نايف: التعليم ركيزة في التنمية وركن في تطوير ونهضة الأممالنيابة العامة: حضور دولي للمحاكمات.. وبراءة القحطاني والعسيريالحكم بقتل خمسة قصاصاً في قضية خاشقجيالتعليم يمنح حوافز لمعلمي الصفوف الأولية والمكلفين بسد العجزالشورى يطالب مركز دعم القرار بتحديد أولويات القضايا والملفات الوطنيةوزير الشؤون الإسلامية يتفقد مركز الاتصال الموحد بالوزارةحقوق الإنسان: حان الوقت أن تتوقف الحملة المنظمة ضد المملكةالإمارات: أحكام القضاء السعودي تتسم بالشفافية والنزاهةالبحرين: أحكام قضية خاشقجي تعكس نزاهة القضاء السعوديالعواد: هيئة حقوق الإنسان حضرت جميع جلسات المحاكمةهيئة كبار العلماء: القضاء سلطة مستقلةمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعلن نتائج الفائزين في «الحمر» و «الشعل»المملكة والإمارات توقعان اتفاقية تعاون لخدمة أبحاث الإعاقةالمملكة تدين وتستنكر تفجيراً استهدف فندقًا بالصومالميليشيا الحوثي تشرع في نهب "الريال الجديد"الحريري ينفي الموافقة على تكليف ديابفصائل المعارضة ترسل تعزيزات عسكرية إلى إدلبقصف إسرائيلي لريف دمشق.. وسقوط إيرانيين// يتبع //06:03ت م0003