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الثلاثاء 1441/4/27 هـ الموافق 2019/12/24 م واس
الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستقبل رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي
أمير الرياض يدشن أول فرقة كشفية نسائية
أمير تبوك ينوه بما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام
سعود بن نايف: التعليم ركيزة في التنمية وركن في تطوير ونهضة الأمم
النيابة العامة: حضور دولي للمحاكمات.. وبراءة القحطاني والعسيري
الحكم بقتل خمسة قصاصاً في قضية خاشقجي
التعليم يمنح حوافز لمعلمي الصفوف الأولية والمكلفين بسد العجز
الشورى يطالب مركز دعم القرار بتحديد أولويات القضايا والملفات الوطنية
وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مركز الاتصال الموحد بالوزارة
حقوق الإنسان: حان الوقت أن تتوقف الحملة المنظمة ضد المملكة
الإمارات: أحكام القضاء السعودي تتسم بالشفافية والنزاهة
البحرين: أحكام قضية خاشقجي تعكس نزاهة القضاء السعودي
العواد: هيئة حقوق الإنسان حضرت جميع جلسات المحاكمة
هيئة كبار العلماء: القضاء سلطة مستقلة
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعلن نتائج الفائزين في «الحمر» و «الشعل»
المملكة والإمارات توقعان اتفاقية تعاون لخدمة أبحاث الإعاقة
المملكة تدين وتستنكر تفجيراً استهدف فندقًا بالصومال
ميليشيا الحوثي تشرع في نهب "الريال الجديد"
الحريري ينفي الموافقة على تكليف دياب
فصائل المعارضة ترسل تعزيزات عسكرية إلى إدلب
قصف إسرائيلي لريف دمشق.. وسقوط إيرانيين
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