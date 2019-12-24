وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( العدالة المطلقة ) : القضاء في بلادنا سلطة مستقلة تستمد تشريعاتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو بذلك يحقق مبدأ العدالة المطلقة عند نظره في القضايا المعروضة عليه، وهذا الأمر ينسحب على مجمل القضايا وأنواعها وتخصصاتها، وفي قضية الصحافي جمال خاشقجي -رحمه الله- لم نكن نحن المواطنين نتوقع أن يحدث سوى ما حدث بالفعل، لم تساورنا ذرة شك في عدالة ونزاهة واستقلالية قضائنا وكشفه عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها كل حسب دوره وهو الأمر الذي تم الإعلان عنه -يوم أمس- أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.وواصلت : منذ بدء النظر في القضية وحتى صدور الأحكام المبدئية كان القضاء السعودي هو سيد الموقف باحثاً عن الحقيقة ولا شيء سواها والتي توصل لها بعد أن أخذ كلَّ الوقت اللازم للنظر فيها والسماع لأقوال المتهمين والشهود ليأتي حكمه عادلاً مفنداً للجريمة والمشاركين كل حسب مسؤوليته، فكان أن طالب بالقصاص لخمسة من المدعى عليهم، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله)، كما طالب بالسجن لـ(3) من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً، كما أنه برّأ ثلاثة متهمين لم تثبت إدانتهم في الجريمة، كل تلك المعطيات تعطينا وتعطي غيرنا دلالات على أن ما تم التوصل إليه من حقائق في هذه الواقعة تم بعد تمحيص شديد ودقة بالغة وتحقيق موسع أفضى إلى صدور الحكم المبدئي في القضية معطياً من صدرت بحقهم الأحكام فرصة الاستئناف خلال ثلاثين شهراً من صدور الحكم.وختمت : نزاهة قضائنا وعدالته لا تحتاج لمن يشهد لها فهي خير شاهد على نفسها كونها تستمد تشريعاتها من الكتاب والسنة وليست قوانين وضعية تشوبها الشوائب.// يتبع //06:03ت م0004