وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة.. وشفافية القضاء ) : في الجلـسة الـعاشرة لـلـنيابة الـعامة المخولـة بالـتحقيق في مقتل الـصحفي الـسعودي جمال خاشقجي، حيث قضت بإعدام خمسة أشخاص ومعاقبة ثلاثة أشخاص بالـسجن أربعة وعشرين عاما، والإفراج عن عشرة أشخاص لم تثبت أي أدلة ضدهم، وبحضور ممثلـي الـدول الخمس الـدائمة العضوية بمجلس الأمن وممثلين عن أسرة الفقيد وممثل عن تركيا، في تلك الجلسة يتضح بجلاء لدى الـعالـم بأسره شفافية الـقضاء الـسعودي ونزاهته، والحرص على تطبيق العدالة والوصول إلى الحقائق بتجرد كامل من أي تبعية بحكم أن القضاء بالمملكة له صفة الاستقلالية، وقد ثبت من التحقيقات عدم وجود عداوات سابقة بين الجناة والمجني عليه.وأوضحت : تلـك المحاكمة أخذت وقتا مناسبا لـلـوصول إلـى الحقائق ومعرفة دوافع الجناة، وقد تم كما هو معروف توجيه الاتهام لأحد عشر شخصا وإقامة الـدعوى الجنائية ضدهم. وقد تمت محاكمة المتورطين في قضية الـصحفي الـسعودي، وصدرت الأحكام بعد انعقاد تسع جلسات أمكن معها التوصل إلى مختلف تفاصيل وجزئيات القضية، وقد جاء النطق بالحكم في الجلـسة الـعاشرة الـتي أفرج بموجبها عن نائب الاستخبارات الـسابق والمستشار الـسابق بالـديوان الملـكي لـعدم وجود أدلـة إدانة ضدهما، وقد أثبتت التحقيقات عدم وجود نية مسبقة لقتل خاشقجي.وبينت : وبنقل وقائع المحاكمات وصدور الأحكام بشكل علني أمام العالم، وبحضور أشخاص يمثلون الدول الكبرى وممثلين عن أسرة الصحفي والدولة التركية تتضح الشفافية المعهودة عن القضاء السعودي، وهو قضاء تتم أحكامه بمنأى عن أية ضغوط وعن أية توجهات تخرجه عن رسالته المعروفة بتبيان الحقائق وملاحقة الجناة، والـقصاص منهم ومن جرائمهم بمختلف أشكالها تحقيقا للعدالة الـتي عهدت في القضاء السعودي، مهما حاول المغرضون النيل منه ومن أحكامه التي لا يأتيها الباطل من أي جهة.وختمت : لـقد حاولـت تلـك الأصوات الـناشزة المسعورة الـتي تناصب المملكة الـعداء التشكيك في القضاء الـسعودي من خلال مجريات المحاكمات التي جرت مع المتورطين في تلك الجريمة الشنيعة، غير أن تلك المحاولات المغرضة باءت بالفشل الذريع، فدول العالم بأسره تعترف بنزاهة وشفافية الـقضاء الـسعودي، وهي واثقة تماما من الـوصول إلـى جوهر الحقائق في كل القضايا الجنائية التي يهم القضاء في هذه الـدولـة الفتية التعامل معها بكل وضوح وشفافية وصدق، دون الالتفات لأي أصوات مغرضة لن تتمكن إطلاقا من تغيير الحقائق على الأرض، ولن تتمكن من المساس بمسيرة القضاء الـعادل في دولـة العدل والحرية والمساواة.// يتبع //06:03ت م0005