طوكيو 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 56ر12 نقطة أو ما يعادل 05ر0% ليصل إلى 55ر23808 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 74ر1 نقطة، أو10ر0%، ليصل إلى 68ر1727 نقطة.// انتهى //07:30ت م0011