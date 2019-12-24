الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واستنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع STCEX 2020 بعنوان "مستقبل التدريب.. اقتصاد معرفي لتنمية مستدامة" في مدينة الرياض برعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال الفترة من 15- 17 رجب 1441هـ .ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي قطاع الأعمال المحليين والدوليين، لبحث واستعراض أحدث التجارب وأبرز المستجدات في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني.ويستضيف المؤتمر 15 متحدثاً من عدة دول، لمناقشة مجموعة من الأوراق العلمية حول محاوره الرئيسية الثلاثة وهي: استشراف مهارات ومهن المستقبل، ودور التدريب التقني والمهني في تحقيق التنمية المستدامة، والاستثمار في التدريب التقني والمهني.وسيقام على هامش المؤتمر ورش عمل تدريبية متخصصة، ومعرض مصاحب للحضور يتضمن قسم لتقديم نماذج محلية مميزة في ريادة الأعمال، وقسم خاص بقطاع الأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك قسم للمؤسسات التعليمية والتدريبية، والشركات العالمية المختصة في الشهادات الاحترافية.يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنظم المؤتمر والمعرض التقني السعودي للمرة التاسعة بعد انطلاقه في عام 2000م ، وخروجه بعدة توصيات ساهم تنفيذها في تطوير منظومة التدريب التقني والمهني بالمملكة من أبرزها: دعم وتطوير برامج التدريب التقني للمرأة، والتكامل بين برامج التعليم والتدريب بالمملكة بإيجاد مسارات مرنة فيما بينها، وتوسع المؤسسة في شراكتها الإستراتيجية مع القطاع الخاص.// انتهى //08:42ت م0014