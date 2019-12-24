الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسنجح بفضل الله فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام بإنهاء معاناة مريضة من "غرغرينا " بالبطن، حيث كانت تشكو من آلام شديدة في البطن، مع تقيُّؤ مستمر، وعلى الفور تم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، ومن ثم تحويلها إلى غرفة العمليات.وتبين خلال التحاليل والفحوصات أن المريضة مصابة بـ "غرغرينا" بطول 100 سم من الأمعاء الدقيقة نتيجة جلطة في الأوعية الدموية التي تغذيها, وتم استئصال الجزء المصاب من الأمعاء الدقيقة وعمل "توصيلة" للأمعاء المتبقية، وإغلاق البطن, وبعدها خضعت المريضة للملاحظة والعناية الطبية لحين استقرار الحالة وتحسنها، ثم غادرت المستشفى وتمارس حياتها بصورة طبيعية ولله الحمد.// انتهى //09:01ت م0015