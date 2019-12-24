المدينة المنورة 27 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, نشاطاً في الرياح السطحية, تتضمن تأُثيراتها أتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية, وذلك على محافظات الجناكية العلا, المهد, والمدينة المنورة.وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة 4 مساءً.// انتهى //09:18ت م0016