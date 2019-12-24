وادي الدواسر 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسنظمت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة بوحدة الوعي الفكري أمس، دورة تدريبية عن "الوعي المالي وثقافة الادخار" بوكالة الجامعة للفروع بوادي الدواسر، شارك فيها 30 موظفاً من كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل.وتناولت الدورة التي قدمها رئيس وحدة التوعية الفكرية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان، وعضو مجلس الوحدة الأستاذ المشارك بكلية العلوم والدراسات الإسلامية بحوطة بني تميم الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الشثري، التعريف بالادخار وأهميته، وأهمية التخطيط المالي، وآلية وضع الأهداف وتخطيط الميزانية، والفرق بين الأساسيات والكماليات.وتأتي هذه الدورة ضمن خطط وحدة الوعي الفكري بالجامعة في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة الادخار لدى منسوبي الجامعة، ولتعزيز الوعي المالي لدى الموظفين وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية.// انتهى //09:41ت م0017