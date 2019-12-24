بيروت 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة حسان دياب في ظل بروز عقبات تتمثل بمطالب القوى السياسية حول أسماء الوزراء وتوزيع الحصص فيما بينها.وأشارت إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم إمراة وطفل في انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك الحدودية الواقعة شمال سوريا.وأخبرت عن استعادة الاحتجاجات الشعبية زخمها في العراق أمس مع تظاهرات وقطع طرقات وجسور بالاطارات المشتعلة جنوبا تنديدا بما اعتبروه فشل السلطة بالاتفاق على تسمية رئيس جديد للوزراء وبالنفوذ الإيراني.ولفتت الانتباه إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود أمس باحات المسجد الاقصى بمدينة القدس من باب المغاربة الخاضع لسيطرة الشرطة الإسرائيلية بالإضافة إلى اقتحام 34 مجندة اسرائيلية باللباس العسكري.وتحدثت عن إعلان الجيش اليمني، أمس مقتل وإصابة عناصر من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، خلال إحباط قواته محاولة تسلل للجماعة باتجاه مواقع الدمنية وعنصوة في جبهة الدفاع الجوي غرب مدينة تعز.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن الاتحاد حدد ثلاثة أهداف للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة المقبلة مع بريطانيا بعد مغادرتها التكتل.// انتهى //09:44ت م0019