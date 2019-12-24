لندن 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر اليوم ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.وبحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1490.30 دولار للأوقية.وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1494.30 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 % إلى 17.62 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر عند 17.64 دولار في وقت سابق من الجلسة// انتهى //09:55ت م0022