القاهرة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واستنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم بين الشأنين المحلي والإقليمي والدولي وعلى رأسها لقاءات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بعدد من أعضاء الحكومة المصرية، وتطورات الأوضاع في العراق وليبيا.وأبرزت صحف القاهرة في عناوينها الرئيسية توجيهات الرئيس السيسي خلال لقاءه أمس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير بتحديث شامل لمنظومة النقل والسكك الحديدية وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات الجديدة.ولفتت الصحف إلى كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، والتي أكد فيها على ضرورة الالتزام بسيادة واستقلال وتكامل أراضي الدول العربية ووحدة ترابها الوطني، ووقف التدخلات الخارجية التي تسعى للتأثير على إرادتها.وعربيا أبرزت الصحف المصرية إعلان النيابة العامة السعودية أمس صدور أحكام ابتدائية من المحكمة الجزائية بالرياض بإعدام خمسة من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.وبشأن الأوضاع في العراق ركزت الصحف على تواصل التظاهرات العراقية المنددة بالنفوذ الإيراني لافتة إلى ما كشفه الرئيس العراقي برهم صالح من أنه يفضل الاستقالة على تكليف شخصا لرئاسة الوزراء دون انسجام مع مطالب الشارع.وتطرقت إلى الشأن الليبي، منوهة بمطالبة الاتحاد الأوروبي للأطراف الليبية لوقف الأعمال العسكرية واستئناف الحوار في الوقت الذي تواصلت فيه غارات الجيش الوطني الليبي لاستهداف الميليشيات المسلحة.ودولية اهتمت الصحف بالقمة الثلاثية المقرر عقدها اليوم بالعاصمة الصينية بكين بين قادة الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية لبحث الوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية وتعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//10:08ت م0023