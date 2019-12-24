الخرطوم 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بتوقيع السودان وجنوب السودان أمس في الخرطوم على تمديد الاتفاقية الخاصة بتصدير النفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة حتى مارس من العام2022م، كما اتفقا على سداد متبقي المبلغ الخاص بالتعويضات التي تدفعها جوبا للخرطوم والبالغة نحو 600 مليون دولار.ونشرت إعلان النيابة العامة في المملكة أمس، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وأشارت إلى اعتزام الحكومة اليمنية ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة بشن هجمات شهدتها محافظة الضالع خلال الأيام الماضية وطالت مقرات تابعة لمنظمات دولية عاملة في الجانب الإغاثي والتنموي.وسلطت الضوء على اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين أمس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، احتفالاً بما يسمى عيد "الحانوكاة" اليهودي.ونقلت عن المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، قوله إن قوات الجيش الليبي دخلت لمواقع وتمركزات رئيسية للميليشيات المسلحة والجماعاتالإرهابية في محاور طرابلس، مادفع القيادة العامة لإعلان ساعة الصفر للدخول إلى قلب العاصمة.// انتهى //10:22ت م0024