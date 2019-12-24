الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسدشن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد المنصة الإلكترونية لمبادرة "التطوير مشاركة" التي تهدف إلى إبراز الجهود التطويرية والتجارب الناجحة على مستوى قطاعات المؤسسة المختلفة.وقدم نائب المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال الدكتور نجم بن مسفر الحصيني شرحاً تفصيلياً عن المبادرة التي تُعنى بنشر وتشجيع ثقافة التطوير و تبادل التجارب الخلاقة وزيادة أثرها عن طريق إعادة تطبيقها ومحاكاتها، حيث تم تصميم المنصة الإلكترونية لاستقبال المشاركات لمدة زمنية معينة، ليتم بعد ذلك فرزها وتدقيقها من قبل الإدارة العامة للأداء وتطوير الأعمال بالمؤسسة لاختيار المميز منها وتعميمها والاستفادة منها وتكريم منفذيها بعد ذلك.وتستهدف المبادرة كافة منسوبي ومنسوبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. إذ يمكن التقديم عن طريق المنصة الإلكترونية للمشاركة بأي مشروع أو مبادرة تم تطبيقها على أرض الواقع وكان لها أثر إيجابي في تطوير العمل سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الوحدات التدريبية أو الإدارات أو إدارات المناطق.// انتهى //10:34ت م0027