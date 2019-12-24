الدرب 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسكثفت فرق المكافحة الميدانية للجراد الصحراوي التابعة لفرع البيئة والزراعة بمحافظة الدرب، من أعمال رش ومكافحة الجراد على مساحات زراعية متفرقة.وأوضح مدير الفرع حسن الحقوي أن أعمال المكافحة شملت مركز الشقيق، وقرى الشعوف، والهجمبة، ومكيدة، والقضب، وعتود، وماضي، ورملان، ومنشبة والصنيدلي، وخبت بن جبران" .وبين أن فرق الرش الأرضية شرعت أمس في مكافحة الجراد الصحراوي بعد عمليات الاستكشاف وظهوره بأشكال كثيرة في عدد من المواقع والمناطق الزراعية في المحافظة، وذلك حرصاً على الحفاظ على المحاصيل الزراعية .وأهاب الحقوي، بأصحاب المواشي والنحل، الابتعاد عن مواقع الإصابة حتى لا تضرر مناحلهم ومواشيهم، حيث تتم المكافحة بواسطة فرق الرش الأرضية.// انتهى //11:15ت م0044