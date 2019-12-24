ضمد 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساستقبل محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، بمكتبه في المحافظة اليوم، أمين عام رابطة فرق الأحياء بمنطقة جازان حمد العبدلي، ورئيس لجنة المسابقات بالمملكة والرابطة الفرعية بجازان محمد عمر، ومدير مكتب رابطة فرق الأحياء بضمد محمد السريع.واطلع المحافظ خلال الاستقبال على البرامج والمهام التي تقوم بها الرابطة لخدمة الرياضيين في ضمد بشكل خاص ومنطقة جازان عامة، لافتاً بهذه المناسبة إلى حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه واهتمامهما بالنشاطات الرياضية لما فيها من النفع والفائدة لشباب المنطقة.وعبّر عن شكره للرابطة الفرعية بجازان ولمكتب رابطة ضمد على النشاطات الرياضية البارزة المقدمة لشباب المحافظة، متمنيًا للجميع التوفيق في المهام الموكلة لهم.// انتهى //11:17ت م0045