رام الله 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ترحيب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين، بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.وأشارت إلى لقاء لقاء نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة ، ووزير الاتصالات والإعلام الروسي كونستانتين نوسكوف.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث أصيبت فلسطينية وابنتها في اعتداء للمستوطنين بالخليل، إلى جانب إطلاق الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع بشكل عشوائي صوب عشرات المنازل في العيسوية.وتحدثت عن أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية ، أن تبريرات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السخيفة ضد المحكمة الجنائية الدولية، هي إصرار على الجريمة.وأوردت خبر إصدار النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ، أحكام بالإعدام قصاصاً على خمسة متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ولفتت الانتباه إلى قرار رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تشكيل حكومة كفاءات واستبعاد كل الأحزاب السياسية منها بعد مشاورات متواصلة معها لأكثر من شهر لم تفض إلى توافق.// انتهى //11:23ت م0049