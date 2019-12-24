حائل 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر2019م واسشاركت جوازات منطقة حائل بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بحائل " نقاء " أمس، في فعاليات مكافحة التدخين تحت شعار "راقب صحتك"، وذلك بمقر إدارة الجوازات.وأوضح المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة حائل المكلف العقيد الدكتور محمد بن الحميدي الشمري أن الفعاليات تضمنت فحص نسبة ثاني أكسيد الكربون، وفحص تكافؤ الرئة، إضافة إلى اللوحات التوعوية، وتوزيع النشرات، والمطويات التوعوية للتحذير من مخاطر التدخين ونشر الوعي في المجتمع.// انتهــى //11:23ت م0050