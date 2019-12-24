إسلام آباد 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس أركان الجيش قمر جاويد باجوه الذي أكد تأهب القوات المسلحة الباكستانية للرد على أي عدوان يهدد أمن وسلامة باكستان.واهتمت بتحذير وزير الخارجية شاه محمود قريشي من التحركات العسكرية للهند قرب الحدود الباكستانية، وتنصيبها صواريخ باتجاه باكستان عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وتطرقت إلى تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مختلف المجالات ، مشيرة إلى ترحيب باكستان بإعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الافغانية التي عقدت في 28 سبتمبر الماضي.وأخبرت عن اعتقال مكتب الاحتساب الوطني الباكستاني وزير الداخلية السابق أحسن إقبال للتحقيق بتهمة الفساد ، متطرقة إلى إعلان الجيش الأمريكي عن مقتل أحد عناصره خلال عملية نفذتها حركة طالبان.وتابعت تطورات الاحتجاجات الجارية في الهند ضد قانون الجنسية المثير للجدل، والذي ينص على منح الجنسية للمهاجرين من باكستان وأفغانستان بنجلاديش شريطة أن يكونوا من غير المسلمين.وتناقلت في الشأن الدولي مطالبة الأزهر الشريف من السلطات الهندية بإعادة النظر فى التعديلات التي تتضمن التمييز ضد المسلمين في قانون الجنسية الجديد.// انتهى //11:32ت م0052