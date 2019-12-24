الباحة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسالتقى المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس, أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، لبحث آلية فتح الطرق المؤدية لمشروع بيت الطالب وكيفية تطويع الإمكانات والخدمات بين أمانة المنطقة والتعليم بما يدعم الاستفادة من المشروع الحيوي ويعزز من دورهما في إيجاد آلية موحدة للارتقاء بالدور المحوري للجانبين.وأكد الدكتور الزهراني خلال اللقاء أن الإدارة العامة للتعليم في المنطقة تشرّع أبوابها للتعاون التام بين المؤسسات الحكومية التي تسهم في توحيد الرؤى نحو الاسهام في رفاهية إنسان المنطقة في مختلف الخدمات وتنبع من حرص وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور ر حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، حيث تأتي ضمن جهود الإدارة وحرصها على مد جسور التعاون مع شركاء التنمية والنجاح بالمنطقة، منوهاً بدور الأمانة في مساندة ودعم المشروعات التعليمية التنموية والخدمية في المنطقة، ورفدها لجهود تعليم المنطقة بغية تقديم خدمة مميزة لأبناء وبنات المنطقة في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة.ونوه المدير العام للتعليم بالباحة بالدور الفاعل لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة التي تعد داعمة لبرامج تعليم الباحة ومشروعاته المتعددة، مقدماً الشكر لجميع القطاعات المشاركة والداعمة للتعليم على جهودها في توقيع هذه الشراكات.بدوره ثمن الدكتور علي السواط، الدور المثمر الذي تقوم به الأمانة والتعليم العام في توحيد الجهود الإيجابية مع مؤسسات المجتمع المحلي، علاوة على ما يضطلع به تعليم المنطقة والأمانة من دور بارز في بناء خطة إستراتيجية موحدة وفق عمل مؤسسي يسهم - بإذن الله تعالى - في تحقيق أهداف خطط التنمية للدولة، مؤكداً ضرورة التعاون بينهما لتحقيق مزيد من المكتسبات التعليمية والعلمية والاجتماعية لكون التعليم هو الشريك الرئيس لإيصال رسالة الأمانة وأهدافها.// انتهى //11:36ت م0054