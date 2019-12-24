نجران 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واستقيم الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالتعاون مع الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي غداً، ورشة عمل عن الجائزة في دورتها السابعة 1441هـ، وذلك في قاعة الحمرور بمقر الغرفة الرئيسي.وأوضحت الغرفة أن الورشة تتضمن محاضرة تعريفية يلقيها الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث بحضور نخبة من الشخصيات العلمية، والثقافية، والاجتماعية بالمنطقة، يتناول فيها أهدافها ومجالاتها، وشروط المشاركة فيها، والنجاحات التي حققتها في دوراتها السابقة.وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة محيميد بن صالح آل شرمه أن هذه الجائزة تحظى بمكانة خاصة كون رئيسها الفخري هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-، ونظير مساهمات الأميرة صيته بنت عبدالعزيز -رحمها الله- على مستوى الوطن، مرحباً بوجود الجائزة وأمانتها بدورتها السابعة في منطقة نجران.ولفت آل شرمه إلى أن الغرفة كانت وما زالت تحتضن الفعاليات الثقافية والاجتماعية بالمنطقة، بمتابعةٍ من سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه.// انتهى //11:56ت م0057