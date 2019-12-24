تونس 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم قرار رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي، تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب، مشيراً إلى إنه سيتوجه للبرلمان بحكومته التي سيعلن عنها قريبَا.وأشارت إلى إعلان السلطات الجزائرية وفاة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 80 سنة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ببيته نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري.واحتوت صحف الثلاثاء على تطورات الأحداث في ليبيا مع دعوة الإتحاد الأوروبي كافة الأطراف إلى ضبط النفس في ظل تصاعد التوتر لا سيما في محيط العاصمة طرابلس.وتناولت نبأ دخول العراق أمس مرحلة الفراغ الدستوري مع إنتهاء مهلة تسمية رئيس للحكومة خلفاً للرئيس المستقيل عادل عبد المهدي.وكتبت صحف تونس عن الإشتباكات التي شهدتها محطة جارد دو ليون بالعاصمة الفرنسية باريس بين رجال الشرطة ومحتجين على خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتغيير منظومة معاشات التقاعد.// انتهى //11:57ت م0058