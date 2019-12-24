بريدة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بمدينة بريدة، يوم غدٍ الأربعاء، محاضرة بعنوان" المنهج السلفي في لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر "، يلقيها محمد بن عمر السائح في جامع الحبلين ببريدة، بعد صلاة المغرب.وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج الأمن الفكري "عقيدة ووطن" الذي ينفذه فرع الوزارة لتعزيز مفهوم الانتماء والمواطنة، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة والمنحرفة.// انتهى //12:53ت م0069